В Пекине заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой

Китай продолжит развивать сотрудничество с Венесуэлой, несмотря на происходящие в стране изменения. Пекин надеется, что США прекратят злоупотреблять санкциями и вместе с другими странами помогут в поиске политического решения венесуэльского вопроса, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон убеждает Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти.
«Сотрудничество между Китаем и Венесуэлой всегда осуществлялось в соответствии с принципами равенства, взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества и правилами рынка. Это сотрудничество законно и выгодно народам обеих стран, его следует уважать и защищать», — заявил дипломат.
«Надеемся, что США посмотрят фактам в лицо, прекратят злоупотреблять санкциями и другими принудительными мерами, будут работать со всеми сторонами в поисках политического решения венесуэльского вопроса, будут содействовать возвращению Венесуэлы на путь нормального развития», — подчеркнул он.(РИА Новости)