В Пекине заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой

Китай продолжит развивать сотрудничество с Венесуэлой, несмотря на происходящие в стране изменения. Пекин надеется, что США прекратят злоупотреблять санкциями и вместе с другими странами помогут в поиске политического решения венесуэльского вопроса, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.