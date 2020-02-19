В Пекине заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой

Китай продолжит развивать сотрудничество с Венесуэлой, несмотря на происходящие в стране изменения. Пекин надеется, что США прекратят злоупотреблять санкциями и вместе с другими странами помогут в поиске политического решения венесуэльского вопроса, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон убеждает Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти.
«Сотрудничество между Китаем и Венесуэлой всегда осуществлялось в соответствии с принципами равенства, взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества и правилами рынка. Это сотрудничество законно и выгодно народам обеих стран, его следует уважать и защищать», — заявил дипломат.
«Надеемся, что США посмотрят фактам в лицо, прекратят злоупотреблять санкциями и другими принудительными мерами, будут работать со всеми сторонами в поисках политического решения венесуэльского вопроса, будут содействовать возвращению Венесуэлы на путь нормального развития», — подчеркнул он.(РИА Новости)
| 2020-02-19T16:59:35+00:00 19 февраля 2020, 16:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss