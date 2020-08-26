В Пекине не осталось ни одного зараженного коронавирусом

Пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения объявил, что последние два пациента с подтвержденным коронавирусом выписались из больницы, а в городе не осталось ни одного заболевшего, сообщает ТАСС.

Как утверждают городские власти, с начала пандемии в Пекине зафиксировали 935 случаев заражения коронавирусом. Все пациенты к настоящему времени были выписаны из медицинских учреждений.

В настоящее время в городе действует ослабленный режим карантинных мероприятий: ношение масок на улице перестало быть обязательным, однако в общественном транспорте или помещениях их наличие все еще является необходимым.

По последним данным, на сегодняшний день в Китае было зафиксировано почти 85 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали более 4,6 тыс. человек.