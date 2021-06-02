Комитет по безопасности Сената чешского парламента предложил начать импичмент президента Милоша Земана. Об этом заявил председатель комитета Павел Фишер, пишет ТАСС.

«Милош Земан, как считает комитет, не способен выполнять обязанности главы государства», — сказал Фишер.

По его словам, на следующей неделе Сенат проголосует по этому предложению.

Ранее Земан заявлял, что в будущем хотел бы видеть своим преемником действующего премьер-министра республики Андрея Бабиша. Он отметил, что Чехия, за исключением Болгарии, была бы единственной страной-членом Евросоюза, которую «возглавлял бы солдат».

Президентский срок Земана истекает в 2023 году. Выборы главы государства должны состояться в январе 2023 года. Если действующий премьер-министр выставит свою кандидатуру, то, по мнению политологов, у него есть большие шансы возглавить страну на предстоящие пять лет.