В Турции правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее союзник, Партия националистического движения (ПНД), внесли в парламент законопроект, направленный на снижение избирательного барьера страны с 10 до 7 процентов.

Действия ПСР и ПНД, которые являются союзниками по Общественному альянсу, происходят в момент снижения поддержки ПСР среди избирателей и как показывают опросы общественного мнения, ПНД не преодолевает 10-процентный порог на возможных выборах.

В 2023 году в Турции запланированы президентские и парламентские выборы. Ожидается, что законопроект, который внесет поправки в Закон о выборах и политических партиях, будет принят благодаря большому количеству депутатов от ПСР и ПНД в парламенте.

Согласно законопроекту, политические партии больше не будут обязаны создавать депутатскую группу для участия в выборах. Согласно Закону о политических партиях, политические партии, в состав которых входят 20 депутатов, могут создать группу в парламенте. Некоторые небольшие партии заручились поддержкой законодателей от других партий на прошлых выборах, чтобы иметь возможность попасть в парламент.