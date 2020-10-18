В Париже тысячи людей вышли на акцию памяти убитого учителя

Тысячи человек вышли на акцию солидарности в центре Парижа в воскресенье, 18 октября, чтобы отдать дань памяти учителю лицея Сэмюэля Пати, убитому два дня назад за то, что он показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Демонстранты держали плакаты, скандируя: «Нет тоталитаризму мышления» и «Я — учитель». Около 15 часов по местному времени собравшиеся на площади Республики в течение нескольких минут хлопали в ладоши в память о жертве теракта.

Сотрудники редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, которая подверглась нападению террористов в 2015 году после публикации карикатур на Мухаммеда, присоединились к демонстрации, организованной по призыву организации «SOS Racisme» и профсоюзов преподавателей. Проведение подобных акций запланировано по всей стране.

Ранее в воскресенье был арестован 11-й подозреваемый в соучастии в убийстве — друг предполагаемого преступника. (DW)