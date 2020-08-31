В Париже написали правду на могиле Комитаса

Думается, что излишне напоминать прописную истину о том, что наши недобрые соседи — армяне, не имея за душой ничего, с легкостью заполнили этот вакуум за счет банального воровства.

Все, что плохо лежало (или не плохо) у соседей хаи с присущей им коварством и предприимчивостью «приХватизировали» и выдали за свое.

От «добрососедства» армян пострадали все: и Турция, которую армяне обвиняют в «геноциде» (кстати, этот вопрос мы затронем ниже), и Азербайджан, который стал жертвой агрессии и на сегодняшний день потерял 20 процентов земель, и Грузия, где армяне предъявляют свои права на Джавахетию, мол, это исконно армянская земля.

Вы не поверите, но амбиции армян распространились и за географию соседей. Так, даже Ставропольский и Краснодарский края основаны армянами. Это они так считают.

Примечательно, что все претензии хаев — закавказских цыган, которые не в самый лучший для коренных обитателей Южного Кавказа оказались в этом регионе, не имеют никаких обоснований. Фактически, вся история «великой Армении» является большим мыльным пузырем, который протыкался не раз острым шипом истины. Тем не менее, «многострадальцы», вооружившись детской игрушкой, каждый раз выдували новый пузырь.

Но, как известно, пузырь имеет обыкновение лопаться, и сегодня он лопнул. И знаете где? В самом сердце старшего брата или сестры Армении — Париже. Так, сегодня армянские СМИ передали информацию о том, что в Париже осквернен памятник Комитасу – «символу геноцида армян». Об этом на своей странице в «Facebook» сообщила одна из пользователей социальной сети Анжела Кждрян. «Возмутительные случаи вандализма в отношении армянских памятников участились после июльской эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе. На этот раз вандалы сделали свое дело в одной из культурных столиц мира – Париже. Здесь осквернен памятник великому армянскому композитору Комитасу. «Это ложь» было написано на памятнике Комитасу, символизирующему в Париже Геноцид армян», — написала она.

Честно говоря, к моему величайшему стыду я не знал, что Комитас — символ «геноцида». Разве что в свое оправдание могу сказать, что я не мог знать того, чего не было.

Далее Анжела непонятно почему, связывает «осквернение» с июльской провокацией армян в товузском направлении. Мы даже не станем заморачиваться по этому поводу, так как логику идиота понять не сложно. Это невозможно.

И заключительный аккорд в этой музыке. Люди, сделавшие надпись на памятнике «Это ложь», вовсе не вандалы. Они просто написали правду. А на правду обижаться нельзя. Даже если ты армянин или армянка…