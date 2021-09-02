Силы сопротивления в Афганистане привержены мирному урегулированию, но были готовы к тому, что бойцы движения «Талибан» развяжут войну. Об этом заявил в четверг представитель сил сопротивления в неподконтрольной талибам провинции Панджшер на севере страны Фахим Дашти.

«Силы сопротивления были готовы к таким обстоятельствам. Мы привержены мирному урегулированию, но «Талибан» развязал войну, и война продолжается по нескольким фронтам», — сказал он журналистам.

Представитель сопротивления рассказал, что последние два дня столкновения проходят по двум фронтам — в долине Андараб в соседней с Панджшером провинции Баглан и у горного перевала Хавак, ведущего от Панджшера к Баглану, на севере Афганистана. По словам Дашти, по этим направлениям «Талибан» потерпел поражение, около 350 человек были убиты, свыше 280 получили ранения, 35 взяты в плен», о потерях сопротивления он не сообщил.

«Силы сопротивления показали, что способны защищать свои позиции. Но это будет не только оборона Панджшера, позже война распространится на другие направления», — предупредил представитель. (ТАСС)