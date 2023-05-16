В Пакистане полицейский открыл огонь по школьному микроавтобусу, который перевозил учащихся частной школы в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает РИА Новости со ссылкой на пакистанский телеканал Geo.

«В результате огнестрельного нападения на школьный микроавтобус погибла по меньшей мере одна ученица и еще пять получили ранения в районе Сват», — приводит агентство сообщение телеканала.

По его данным, сотрудник местной полиции начал стрелять после того, как автобус выехал с территории учебного заведения. Подозреваемый был задержан на месте с орудием преступления. Утверждается, что он дежурил на территории школы.

Полиция расследует обстоятельства инцидента, пострадавшие госпитализированы.