В падении: авторынок страны отреагировал на снижение спроса

Из-за пандемии уже несколько месяцев многие сферы находятся в состоянии стагнации. Автомобильный рынок не стал исключением.

Эксперты отмечают, что падает спрос, а вместе с ним и цены, как на подержанные машины, так и на новые. Автомобильные рынки в регионах со строгим карантинным режимом, в частности, в Баку, не работают. В интернете многие объявления о продаже авто висят уже полгода, и если кто и изъявляет желание их приобрести, то в основном посредники за цену, которая намного ниже реальной стоимости.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что основная причина падения роста цен на машины – это, безусловно, снижение покупательной способности. Еще одна причина заключается в том, что автокредитование стало более сложным, так как банки относятся к нему с большей осторожностью. Дело в том, что среди проблемных кредитов немалый процент составляют именно автокредиты.

«Третья причина снижения интереса к покупке автомобилей в том, что из-за пандемии меняется психология потребления и, соответственно, поведение потребителя во всем мире, и в нашей стране в частности. Люди не знают, что будет с их доходами дальше и предпочитают откладывать деньги, а не делать крупные покупки. Впрочем, сильного падения цен на отечественном авторынке пока нет, они упали на 5-10%. Однако если и дальше автодилеры будут сталкиваться с нехваткой клиентов, то они вынуждены будут еще снизить цены. Это произойдет, если экономика в ближайшие месяцы не начнет работать», – подчеркнул он.

Экономист Фуад Ализаде настроен по поводу состояния отечественного рынка оптимистично. Он уверен, что к осени произойдет оживление производства, и тогда спрос на автомобили, как подержанные, так и новые, увеличится, а соответственно, и цены вернутся на прежний уровень. По его словам, автомобиль давно не роскошь и его покупка продиктована необходимостью и желанием создать себе более комфортные условия

«Снижение цен носит кратковременный характер, и продавцы не останутся в накладе», – считает он.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что у людей есть первичные затраты, к коим автомобиль не относится.

Он отметил, что сейчас нередко можно услышать мнение о том, что автопарк страны нуждается в обновлении, но все на деле не так плохо.

«Просто людей пытаются стимулировать каждый раз приобретать новое, и это касается не только машин. У многих машины, которым более десятка лет, но они вполне исправны, и нет никакого резона их менять.

Мало у кого есть лишние деньги на такую дорогую покупку. Население не настолько платежеспособно, как раньше, за исключением небольшого процента. Сейчас граждане опасаются тратить много денег, ведь неизвестно, сколько продлится пандемия. Спад рыночного спроса на легковые автомобили наблюдается сейчас в большинстве стран мира, а не только в Азербайджане. Но у нас на уменьшении спроса сказался еще и рост таможенных пошлин. К тому же частные предприниматели, занимающиеся импортом машин, из-за закрытия границ столкнулись со сложностями», – отметил он.

По словам Агаева, в странах, где производят автомобили, у правительств есть основания для принятия экстренных мер с целью быстрого оживления авторынка. У нас же все завозится из-за рубежа. В Азербайджане машины не производят, а лишь собирают. Тем не менее, как считает эксперт, сейчас можно сконцентрироваться на увеличении количества собираемых в стране машин и сделать их доступными для населения. При этом важно ориентироваться на разного потребителя – как на горожан, так и на тех, кто живет в сельской местности, в горных регионах. Он отметил, что нужно стимулировать развитие промышленности, в том числе за счет предоставления льготных автокредитов гражданам, которые захотят приобрести автомобиль отечественной сборки. Но он подчеркнул, что это зависит от правительства, от того, насколько оно заинтересовано в развитии данной сферы.