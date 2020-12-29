В Осло установлено 200 рекламных билбордов, повествующих о карабахских реалиях

По инициативе функционирующей в Норвегии Азербайджано-норвежской диаспорской организации “CAN” и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой на центральных улицах столицы Осло установлено 200 рекламных щитов (билбордов), повествующих о карабахских реалиях.

Проект реализован для привлечения внимания местной общественности к карабахским реалиям и Отечественной войне. Цель осуществления проекта — послать гражданскому обществу месседжи о возможности взаимодействия для построения безопасного будущего Азербайджана в Карабахе, совместных усилий в соблюдении мирного договора, осуществления совместных гуманитарных акций на территориях Азербайджана.

Авторы проекта также призвали мировую общественность обратить внимание на военные преступления, совершенные Арменией против азербайджанцев.

Среди снимков, размещенных на билбордах, есть и фотографии, сделанные известным фотографом Резой Деггати во время первой и второй Карабахской войны.