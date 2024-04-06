Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева стала гостем Алена Жюйе (Alain Juillet), бывшего директора разведки Генерального управления внешней безопасности Франции и бывшего высокопоставленного чиновника, отвечавшего за экономическую разведку, в передаче на телеканале Openboxtv.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в передаче говорилось о том, что Азербайджан является демократической, светской и мультикультурной страной, а также о бывшем карабахском конфликте, резолюциях ООН в связи с конфликтом, Зангезурском транспортном коридоре, позиции Азербайджана в отношении Украины, проведении в стране COP29.

Отметив, что во Франции не осведомлены о реалиях Азербайджана, посол выразила сожаление в связи с распространением в местной прессе дезинформации о стране и заявила, что публикации во французских средствах массовой информации об Азербайджане не отражают действительности.

Обратившись к истории Азербайджана, дипломат подчеркнула, что страна стала первой демократической республикой на мусульманском Востоке и что еще в 1919 году азербайджанским женщинам было предоставлено избирательное право.

Напомнив, что Азербайджан в первые годы восстановления независимости был втянут в войну, Лейла Абдуллаева заявила, что, несмотря на возникшие трудности, страна выбрала путь демократии, стала членом многих региональных и международных организаций. Она добавила, что модель мультикультурализма Азербайджана, где проживают представители разных народов и этнических групп, является примером для всех стран.

Лейла Абдуллаева проинформировала аудиторию о том, что в результате оккупации 20 процентов территории страны более миллиона азербайджанцев оказались беженцами и вынужденными переселенцами. Несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана и на стремление нашей страны разрешить конфликт путем мирных переговоров, Баку в конечном итоге был вынужден освободить свои исконные земли военным путем.

Она сообщила, что сегодня продолжаются переговоры с Арменией о подписании мирного договора, выдвинутого Азербайджаном. Посол отметила, что мирный договор, предложенный Азербайджаном в целях установления прочного мира в регионе, соответствует всем нормам и принципам международного права, отражает соблюдение территориальной целостности и суверенитета двух стран. В настоящее время между двумя странами ведется подготовка к процессу делимитации и демаркации.

В передаче также был затронут вопрос о Зангезурском коридоре, который должен соединить Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой, 33 года находившейся в блокаде. Посол подчеркнула, что этот проект послужит развитию всех стран региона, в том числе Армении, добавив, что сегодня французские СМИ публикуют дезинформацию об этом коридоре.

Отвечая на вопрос о позиции Азербайджанского государства в отношении Украины, Лейла Абдуллаева сказала, что Азербайджан был в числе первых стран, направивших гуманитарную помощь Украине, и признает ее территориальную целостность.

В передаче также говорилось о богатых углеводородных запасах в Азербайджане, который играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также о крупных региональных проектах, реализуемых страной. В то же время было указано, что Азербайджан, который признан в мире как экспортер энергоресурсов, отдает предпочтение зеленому переходу и возобновляемым источникам энергии. Страна является стратегическим партнером Европейского Союза в области энергетики: уже подписано соглашение об экспорте зеленой энергии в Венгрию и Румынию.

Отмечалось, что участники глобальной климатической конференции COP29 в Азербайджане станут свидетелями того, что древний Баку является одним из самых красивых городов.

Заявив, что Франция нацелена на вооружение Армении, дипломат добавила, что из-за позиции Президента Эмманюэля Макрона по Иревану отношения между двумя странами находятся на нынешнем уровне.