В Офисе президента Украины состоялась встреча заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова и посла по особым поручениям МИД Антона Кориневича с британским юристом Джеффри Найсом, который был главным прокурором по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича в Международном криминальном трибунале по бывшей Югоcлавии.

Об этом сообщила пресс-служба ОП, пишет «Европейская правда».

На встрече обсудили создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который будет судить высшее политическое и военное руководство РФ.

«Я считаю это абсолютно логической инициативой и полностью разделяю необходимость создания международного трибунала для расследования преступления агрессии политического руководства России. Уверен, что его можно создать быстро. И хочу пожелать Украине идти к созданию суда энергично, несмотря на какие-то скептические оценки.