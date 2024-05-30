Израильские спецслужбы осуществляли масштабную кампанию слежки и попыток вмешательства в работу Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Среди объектов слежки был и действующий прокурор МУС Карим Хан, недавно попросивший суд выдать ордеры на арест премьер-министра и министра обороны Израиля в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа.

Об этом говорится в совместном расследовании израильских изданий «Сиха мекомит»» и «+972» и британской газеты The Guardian. Авторы ссылаются на беседы с более чем двумя десятками нынешних и бывших сотрудников израильских спецслужб и госслужащих, сотрудников МУС, дипломатов и юристов.

Как утверждается в расследовании, Израиль на протяжении почти десяти лет вёл тайную «войну» против суда, которая включала в себя в том числе слежку, хакерские атаки и, как утверждается, угрозы. Целью этих действий спецслужб было, как утверждается, помешать расследованию действий израильских спецслужб и военных на палестинских территориях.

Утверждается, в частности, что слежка непосредственно за Ханом велась на протяжении нескольких месяцев, что якобы позволяло премьер-министру Биньямину Нетаньяху «заранее знать о его намерениях». Из перехваченной переписки Хана следовало, что он уже некоторое время назад собирался обратиться за ордерами на арест израильских руководителей, но находился под «сильнейшим давлением со стороны США», которые этого не желали.

В частности, спецслужбы следили за визитами Хана в Израиль и на палестинские территории в конце прошлого года, в ходе которых он встречался в том числе с чиновниками Палестинской автономии.

Накануне та же The Guardian выступила с утверждением, что бывший глава израильской внешней разведки «Моссад» Йосси Коэн в ходе секретных встреч в 2017 году угрожал тогдашнему прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуде в попытке заставить её отказаться от расследования предполагаемых военных преступлений, в которых подозревались израильские военные. Расследование было начато в 2021 году.

Представители правительства и армии Израиля отвергли содержащиеся в расследовании утверждения. В МУС заявили, что спецслужбы ряда стран, «враждебно настроенные по отношению к суду», занимались сбором конфиденциальной информации и слежкой. Конкретно участие спецслужб Израиля в этой деятельности в пресс-службе суда не подтвердили и не опровергли. (svoboda.org)