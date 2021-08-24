Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила во вторник, что к ней поступили достоверные сообщения о серьезных нарушениях прав человека, совершенных талибами в Афганистане, включая расстрелы гражданских лиц и сотрудников афганских спецслужб, сдавшихся Талибану.

Выступая в Совете ООН по правам человека, Бачелет не стала приводить деталей, но призвала привести в действие механизм тщательного мониторинга действий талибов.

Она также подчеркнула, что обращение Талибана с афганскими женщинами и девочками, станет «фундаментальной красной линией» для международного сообщества.

Экстренное заседание Совета ООН по правам человека было проведено по инициативе Пакистана и Организации исламского сотрудничества.

В своем выступлении Бачелет отметила и опасность, которой подвергаются этнические и религиозные меньшинства Афганистана, приведя сообщения об актах насилия и репрессиях, имевших место в последние месяцы.

Насир Ахмад Андиша, ранее – высокопоставленный афганский дипломат, входивший в состав ныне низложенного афганского правительства, выразил убеждение в необходимости призвать Талибан к ответу, подчеркнув, что положение, в котором оказались миллионы афганцев, является «мрачным и неопределенным». (Голос Америки)