В ООН раскритиковали приговор по делу Кашикчи в Саудовской Аравии

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, занимавшаяся расследованием убийства саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, подвергла критике разбирательство по этому делу, проведенное в Саудовской Аравии, и смертный приговор, вынесенный пяти обвиняемым. В заявлении, распространенном в четверг в Женеве, она отметила, что шокирована тем обстоятельством, что к ответственности не привлечены заказчики убийства.

«Я потрясена, во-первых, в связи с тем, что являюсь противницей смертной казни. Кроме того, те, кто заказал убийство, не только остались на свободе, но и едва ли были затронуты расследованием. Это второе потрясение», — отметила Калламар. По ее словам, проведенное в Саудовской Аравии разбирательство представляет собой «антипод правосудия».

Спецдокладчик считает, что необходимо «расследовать цепочку отдачи приказов, чтобы установить вдохновителей [убийства Кашикчи], а также тех, кто побудил к этому, позволил и закрыл глаза на убийство». Калламар подвергла критике судебный процесс также за то, что он был проведен за закрытыми дверями.

В понедельник пять обвиняемых по этому делу были приговорены к смертной казни, еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.(ТАСС)