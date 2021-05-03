В ООН призвали Кыргызстан и Таджикистан соблюдать условия перемирия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.