В ООН призвали Кыргызстан и Таджикистан соблюдать условия перемирия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генсек приветствует контакты лидеров двух стран и достигнутую 1 мая договоренность о прекращении огня. Он призывает обе стороны предпринять все необходимые меры, чтобы перемирие соблюдалось», — сказал Дюжаррик. «Генсек также подтверждает готовность ООН оказывать поддержку в случае необходимости», — добавил он.

Гутерриш выразил соболезнования родственникам погибших в ходе столкновения и пожелал скорого выздоровления пострадавшим. (ТАСС)

| 2021-05-03T23:47:09+04:00 4 мая 2021, 00:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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