В ООН призвали Кыргызстан и Таджикистан соблюдать условия перемирия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Генсек приветствует контакты лидеров двух стран и достигнутую 1 мая договоренность о прекращении огня. Он призывает обе стороны предпринять все необходимые меры, чтобы перемирие соблюдалось», — сказал Дюжаррик. «Генсек также подтверждает готовность ООН оказывать поддержку в случае необходимости», — добавил он.
Гутерриш выразил соболезнования родственникам погибших в ходе столкновения и пожелал скорого выздоровления пострадавшим. (ТАСС)