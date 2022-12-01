Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших украинских военных, передает РИА Новости.

По его словам, «безусловно» и «очевидно», что этот политик ошибся.

«Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. Потому что у нас есть официальные оценки Генштаба, которые говорит верховный главнокомандующий, составляют от 10 до 12,5−13 тыс. погибших», — сказал Подоляк.

Ранее пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Спинант рассказала, что видео с заявлением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о погибших в ходе специальной военной опечисло погибшихрации (СВО) украинских военных было отредактировано из-за неточности.

До этого сообщалось, что из официального аккаунта в Twitter фон дер Ляйен пропала информация о гибели более 100 тыс. украинских военнослужащих во время спецоперации на Украине.