Германия виновата в том, что войск Российской Федерации сейчас имеют тактический успех в Луганской области. Бундестаг вовремя не предоставил Украине обещанную военную помощь.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Давайте скажем честно: Россия сейчас имеет в Украине тактический успех, который грозит перерасти на лисичанско-северодонецком направлении в оперативный. Чем это объясняется? Темпы ленд-лиза, на которые месяц назад мы рассчитывали, не оправдались. Не за счет американского или британского оружия, а за счет немецкого», — заявил Арестович.

Алексей Арестович, также, эмоционально отреагировал на предложения Украине от некоторых стран Европы «поделиться территориями» с Россией.

По его словам, подобные «инициативы» озвучиваются на фоне давления РФ на фронте и возможных попыток нового наступления на Киев, Чернигов и Сумы.

«Для чего эта «вилочка»? Это как раз для из блеющих западных союзников, которые рассказывают, что Кремль стремится к миру, мол, это Киев не хочет, давайте надавим на него. России — всего-то нужно, делов-то — Запорожская и Херсонская область! А дальше новое мирное соглашение в Европе, украинцы должны «умерить свои аппетиты». И на этом мы установим всеобъемлющий мир в Европе, бизнес as usual. Преодолеем страшную продовольственную небезпеку», — сказал Арестович.

Далее он предупредил, что начинает нецензурную лексику. (unian.net)