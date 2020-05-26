В ОДКБ отметили роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в системе международного здравоохранения является лидирующей, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет поддерживать ее усилия в борьбе с пандемией коронавируса, говорится в заявлении по итогам Совета глав МИД ОДКБ, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

«Государства-члены ОДКБ выражают глубокую солидарность странам, пострадавшим от пандемии. Государства-члены ОДКБ призывают всех участников мирового сообщества оставить в стороне политические и экономические разногласия и сотрудничать в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, объединив усилия в борьбе с глобальным вызовом, который представляет собой COVID-19», — заявили министры иностранных дел блока.