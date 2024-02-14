На армяно-азербайджанской границе сохраняется высокий конфликтный потенциал, считает начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

Сердюков отметил, этой ситуацией пользуются другие государства, чтобы получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию.

«Фиксируются попытки отдельных государств укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию. Для этого активно используется, в том числе, высокий конфликтный потенциал армяно-азербайджанской границы», – сказал он.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ назвал главным источником угроз военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ США и Запад:

«Даже невзирая на членство Армении в ОДКБ, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования».

По словам Андрея Сердюкова, Запад нарушает нормы права и провоцирует многочисленные конфликты в зоне действия ОДКБ, а также рост внутриполитических и межнациональных противоречий между государствами, благодаря которым вокруг этих государств формируется нестабильность.

Исходя из текущей обстановки, Генеральный штаб должен заняться укреплением военного потенциала ОДКБ. (ТАСС)