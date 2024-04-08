Наконец-то «долгожданная» апрельская встреча состоялась – на прошлой неделе в Брюсселе прошла встреча представителей США, ЕС и Армении, о которой в последнее время так много писали и говорили не только журналисты и политические аналитики, но и политики, дипломаты и парламентарии.

Еще раз заметим, что перед встречей были высказаны самые различные мнения и прогнозы, не обошлось без участия и вмешательства высокопоставленных официальных государственных лиц – в эти дни дипломатические и политические структуры нашего Азербайджана продемонстрировали почти небывалую активность, нашей армии. и силовым структурам пришлось проявить больше бдительности и готовности по сравнению с обычным рабочим режимом, потому что и на этот раз Армения нарушила режим прекращения огня в приграничных районах…

Думается, что наш очередной анализ геополитической апрельской встрече следует начать именно с последней детали, потому что вот уже тридцать лет нарушение режима прекращения огня стало постоянной тактикой армян. И на этот раз они поступили таким образом. Перед апрельской встречей говорилось, что США и ЕС были намерены подписать «пакт о безопасности» Армении, и Еревану необходимо было показать, что якобы со стороны Азербайджана существуют реальные военные угрозы против безопасности…

Но политические и дипломатические усилия Баку также не остались незамеченными. В самые последние дни перед встречей стало известно, что никакой «пакт о безопасности» не будет подписан. Даже Государственный секретарь США Э.Блинкен и представитель ЕС заверили азербайджанского президента в том, что трехсторонняя апрельская встреча не направлена против Азербайджана и на ней не будут обсуждены вопросы, связанные с азербайджано-армянскими отношениями; участники намерены обсудить только экономические проблемы Армении, дальнейшее продолжение политических и экономических реформ в этой стране.

В принципе, можно было серьезно относиться к подобным заявлениям представителей США и ЕС, т.к. еще пару месяцев тому назад представитель ЕС Джозеф Борель заявил, что им придется больше и основательно трудиться в Армении. Заметим, что Борель имел в виду усилия, направленные на вывод Еревана из-под сферы влияния Москвы.

Дело в том, что Россия имеет весьма серьезные рычаги влияния в Армении, причем, тут речь идет не только о ее сугубо военных рычагах, нет, заметная часть и армянской экономики находится под контролем Москвы, — последняя не только снабжает Ереван газом и топливом, даже поставляет необходимые компоненты для армянской АЭС! С этой точки зрения нынешняя, т.н. «пашиняновская Армения» напоминает состояние других бывших советских республик перед распадом СССР, когда почти все сферы жизнедеятельности этих республик были связаны с центром, т.е. с Россией…

Но есть одно важное обстоятельство. Политика и экономика, как правило, связаны между собой. Поэтому тут возникают вопросы: разве экономическое возрождение Армении, ее выход из-под сферы влияния России можно представить без серьезных изменений в ее региональной политике? Разве, не строя новые отношения с Баку и Анкарой, может ли Ереван основательно решить свои собственные экономические, даже политико-дипломатические проблемы?

В этом контексте мы постоянно напоминаем одну интересную деталь. Еще при бывшем президенте Дональде Трампе американцы недвусмысленным образом посоветовали Николу Пашиняну, что, если он на самом деле хочет решить проблемы своей страны, тогда пусть кардинальным образом изменит ее региональную политику! Но тогда Н.Пашинян не послушался, т.к. в то время он словно «летал в облаках», даже считал бывший Нагорный Карабах частью Армении! Но не настало ли время ли «привести его в чувство»?

Чтобы выяснить выполнили ли США и ЕС свои обещания перед встречей, заодно, чтобы показать насколько важно это для той проблемы, которую мы только что затронули, необходимо отметить еще одну важную деталь. Государственный секретарь США Э.Блинкен в своем заявлении для прессы отметил, что они намерены усилить отношения Армении с государствами региона. Но мы от представителя ЕС подобное вовсе не услышали: евро-представители заявили, что они будут стремиться к расширению связей Армении с соседней Грузией! Таким образом, Азербайджан и Турция не были упомянуты. Хотя им следовало бы основательно напомнить и об Азербайджане, т.к., если не будет прочного мира с Баку, то, никакого экономического, даже политического прогресса Еревана не будет…

Конечно, тут скрывается весьма важная геополитическая деталь: как бы представители США и ЕС не отрицали геополитический подтекст апрельской встречи, она в первую очередь, была «геополитическим мероприятием», и неслучайно представитель ЕС говорил о связах Армении с Грузией, о «подключении» Еревана в «геополитический и геоэкономический буксир» Тбилиси, т.к. последний является наиболее евроинтегрированной страной Южного Кавказа…

После встречи представители США и ЕС ограничились относительно лаконичными откровениями. Даже было высказано мнение, что подавляющая часть встречи осталось закрытой для СМИ и общественности. Но со временем мы узнаем и другие подробности – не исключено, что небольшая финансовая помощь Еревану является, как говорится, предисловием, США и ЕС имеют далеко идущие планы касательно Армении…

Конечно, государственные лица больше информированы, чем другие. В этом отношении заявление азербайджанского президента о том, что в регионе готовится новый очаг напряженности само по себе также много значит.

Особый интерес представляет и поведение других региональных геополитических акторов перед встречей. Братская Турция как всегда была с Азербайджаном. Россия по своим дипломатическим каналам напомнила армянам, что Москва будет считать Ереван своим «союзником», если даже он этого не захочет! И на этот раз странным образом «молчал» Тегеран. Но «молчание» Тегерана имело свое предназначение, для Ирана важно, чтобы было плохо для Азербайджана, — он даже факт существования Азербайджана считает угрозой своей безопасности. Поэтому Иран больше «доверяет» Армении, нежели Азербайджану. Мы в этом убедились после Второй Карабахской Войны – Иран вел себя таким образом, как будто Азербайджан «оккупировал» его территории! Именно, по этой причине, Тегеран равнодушно созерцает усиление Запада в Армении, считая, что все это направлено против Азербайджана. Да, российское участие в Армении уже не отвечает ожиданиям Ирана, т.к. в последнее время политика России в отношении Азербайджана заметно изменилась, она почти не считает Ереван своим форпостом в регионе, даже стремится наладить новые отношения с Баку и Анкарой. Кроме того, в настоящее время в мире идут различные геополитические сделки, все стараются уклониться от надвигающей геополитической опасности, стараются в первую очередь, обезопасить себя. Еще одним врагом Запада является наш южный сосед Иран. Поэтому в Тегеране думают, что пусть Запад и Россия воюют между собой, главное, чтоб их не трогали…