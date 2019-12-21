В ОБСЕ призвали власти Эстонии воздержаться от давления на Sputnik

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии и призвал их воздержаться от ограничений в отношении журналистов эстонского бюро агентства Sputnik, которое принадлежит МИА «Россия сегодня». Заявление Дезир опубликовал в своем Twitter в субботу, 21 декабря.

«Я написал властям Эстонии в связи с мерами, направленными против журналистов Sputnik Estonia после индивидуальных санкций против Киселева (генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. — Ред.). Я призываю власти воздерживаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, так как это может повлиять на свободный поток информации», — цитирует Дезира TACC.

20 декабря в ОБСЕ пришел запрос от Совета по правам человека при президенте России. Правозащитники просили отреагировать европейскую организацию на конфликт между Sputnik и властями Эстонии.

В тот же день экс-премьер Эстонии Эдгар Сависаар заявил о недопустимости эпизодов давления на журналистов. Он отметил, что свобода СМИ должна быть в приоритете.

По данным сайта «Газета.ру»», в ООН тоже намерены разобраться в этом скандале. Сейчас представители организации вырабатывают свою позицию по данному вопросу.

18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не перестанут работать на информагентство «Россия сегодня». Им пришли письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

В пресс-службе «России сегодня» назвали случившееся произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов. Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допускать ареста журналистов (iz.ru)