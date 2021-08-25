Правоохранительные органы задержали в Дубае одного из боссов неаполитанской мафии «Каморра» Раффаэле Мауриелло. Как отмечает в среду агентство ANSA, он входил в список самых опасных беглых преступников Италии.

32-летний мужчина был задержан 14 августа, расследование координировала прокуратура Неаполя. Как указывает агентство, Мауриелло, находившийся в бегах с сентября 2018 года, обвиняется в убийствах и в наркоторговле. Предположительно он входил в ближайшее окружение одного из влиятельных боссов «Каморры» Раффаэле Империале, который был задержан в Дубае в начале этого месяца. Власти запустили процедуру его экстрадиции, отмечает агентство со ссылкой на МВД республики.

«Каморра» из всех итальянских мафиозных группировок считается наиболее жестокой. Ее деятельность получила широкую огласку в мире после выхода книги публициста Роберто Савиано «Гоморра», в которой автор рассказал, что члены «Каморры» контролируют утилизацию городских отходов, в том числе токсичных.