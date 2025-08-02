В субботу, 2 августа, в Волгоградской области, предположительно, в Нехаевском районе, был взорван участок газопровода «Центральная Азия — Центр», который является третьим по протяженности в мире (5 тысяч км) и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию. Об этом со ссылкой на источники сообщают украинские издания.

В публикациях напрямую не говорится, что подрыв совершили украинские спецслужбы, однако в начале июля Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщало о похожей атаке на участок магистрального газопровода в ХМАО, снабжавшего предприятия ВПК России. К месту взрыва в Волгоградской области 2 августа прибыли российские экстренные службы. Местные жители рассказывали о происшествии в Нехаевском районе: около поселка Динамовское около двух часов ночи раздавались взрывы, передает издание v102.ru. «Ночью что-то бахало. Проснулись, рванули на улицу, но ничего подозрительного не видели в небе. Погремело какое-то время и стихло», — рассказали люди.

В «Газпром трансгаз Волгоград» на это заявили, что «хлопки» раздавались в рамках проводившейся «противоаварийной тренировки по устранению возможной аварии на магистральном газопроводе» в Нехаевском районе Волгоградской области. Украинские источники сообщили, что на место прибыли также силовики и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.

Отмечается, что по газопроводу осуществляется снабжение, например «Демиховского машиностроительного завода» в Подмосковье (входит «Трансмашхолдинг»), который производит более 80% всех электропоездов в России; «Российской самолетостроительной корпорации МИГ», выпускающей боевую авиацию; завода по изготовлению патронов «Магнум-к» и других объектов.

Источник в Украине утверждает, что транспортировка топлива по газопроводу «Центральная Азия — Центр», который был построен в 1960–1988 годы и обеспечивал доставку 80 млрд кубометров газа в год, приостановлен на неопределенный срок.