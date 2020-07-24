В Нью-Йорке прошла акция поддержки азербайджанской армии

В американском городе Нью-Йорк прошла акция поддержки азербайджанской армии.

Как сообщили АПА участники мероприятия, акция, проведенная перед зданием Организации Объединенных Наций, затем продолжилась перед представительством Армении в Нью-Йорке.

Участники акции скандировали лозунги «Конец армянской оккупации», «Конец армянской агрессии», «Шехиды не умирают, Родина неделима» и другие. После завершения акции перед зданием ООН около 250 азербайджанцев из Нью-Йорка, Бостона, Нью-Джерси, Коннектикута и Массачусетса организовали шествие на участке 3-4 км под контролем полиции и направились к представительству Армении в Нью-Йорке. Перед представительством Армении находилось небольшое количество армян.

Армяне пытались совершить провокацию, которая была сразу же пресечена.

Участников шествия сопровождала колонна автомобилей с флагами Азербайджана и фотографиями шехидов.

В акции приняли также участие представители турецкой диаспоры.