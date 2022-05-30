Неизвестные похитили дарохранительницу из золота и серебра стоимостью около $2 млн из католического храма Святого Августина в Бруклине. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба полиции Нью-Йорка.

Преступление произошло в период с 26 по 28 мая, точное время устанавливается. Похитители также повредили скульптуру ангела, отколов ей голову. Мотивы злоумышленников устанавливаются, идет их поиск.

Католический храм Святого Августина находится на пересечении Шестой авеню и 116-й улицы. Дарохранительница была изготовлена в 1895 году из 18-каратного золота и серебра.