Купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут использоваться «в нужном месте и в нужное время». Об этом заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, сообщает РИА «Новости».

«Вы спрашиваете, где сейчас С-400. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время», — сказал турецкий министр, отвечая на вопросы депутатов парламента.

Акар также подчеркнул, что Анкара неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность претензий США по вопросу С-400, которые будут задействованы Турцией точно так же, как используются комплексы С-300, которые стоят на вооружении других стран НАТО.

Россия и Турция заключили первый контракт на поставку полкового комплекта ЗРК С-400 в 2017 году, турецкая сторона получила комплексы летом-осенью 2019 года. В США эту сделку восприняли негативно и настаивали на том, чтобы Анкара отказалась от своих планов.