Американский предприниматель Илон Маск обвинил демократов в использовании нелегальных мигрантов для укрепления политического влияния.

Как сообщает #, об этом он написал на своем аккаунте в социальной сети «Х».

Маск указал на то, что при переписи населения в США учитываются все люди в округах независимо от их гражданства. По словам предпринимателя, демократы в Сенате выступили против поправки, которая завершила бы учет нелегальных мигрантов при распределении мест в конгрессе и голосов коллегии выборщиков.

«Поскольку нелегалы в большинстве случаев находятся в демократических штатах, голоса и за членов палаты представителей, и за президента смещаются примерно на 5% влево, чего достаточно, чтобы изменить весь баланс сил», — написал Маск.

C этим, по его мнению, и связано низкое число депортаций, произведенных администрацией президента США Джо Байдена.