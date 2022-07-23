Власти Нур-Султана с 23 июля ввели карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу и вхождением города в зону умеренного риска («желтую зону») эпидемиологической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление 21 июля подписала главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова.

«Рекомендовать ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения, банки, стадионы и другие спортивные сооружения), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет», — говорится в документе.

Кроме того, санитарный врач рекомендует перевести в дистанционный формат проведение совещаний, в которых принимают участие более 10 человек. Руководителям организаций нужно обеспечить перевод на дистанционный формат работы беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против коронавируса, а также людей, контактировавших с заразившимися COVID-19. Организациям образования рекомендовано исключить проведение мероприятий с совмещением групп и классов.

По данным администрации Нур-Султана, в столице циркулируют штаммы коронавируса «омикрон» и «стелс-омикрон», ежедневно выявляется порядка 640 новых случаев заболевания.