В новом смартфоне Xiaomi Redmi Note 10 обнаружена проблема

У нового поколения смартфона Redmi Note обнаружена проблема с экраном. О скандале вокруг качества смартфона сообщает Gizmochina.
Пользователи смартфонов Redmi Note 10 заметили, что дисплей их устройств переставал отзываться на касания. У кого-то смартфон начал мерцать, особенно это было заметно в темном режиме.
Жалобы на странную работу смартфона пока исходят преимущественно из Индии, в которой серия Redmi Note 10 появилась раньше остального мира. Официальные представители китайского бренда в этой стране подтвердили, что есть единичные случаи проблем с экраном, но это не «железный» брак. Возможно, работу дисплея исправят в одном из обновлений прошивки.
Xiaomi Redmi Note 10 впервые в серии получил AMOLED экран. (РИА Новости)
| 2021-04-12T12:39:47+04:00 12 апреля 2021, 12:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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