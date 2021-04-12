В новом смартфоне Xiaomi Redmi Note 10 обнаружена проблема

Пользователи смартфонов Redmi Note 10 заметили, что дисплей их устройств переставал отзываться на касания. У кого-то смартфон начал мерцать, особенно это было заметно в темном режиме.

Жалобы на странную работу смартфона пока исходят преимущественно из Индии, в которой серия Redmi Note 10 появилась раньше остального мира. Официальные представители китайского бренда в этой стране подтвердили, что есть единичные случаи проблем с экраном, но это не «железный» брак. Возможно, работу дисплея исправят в одном из обновлений прошивки.

Xiaomi Redmi Note 10 впервые в серии получил AMOLED экран. (РИА Новости)