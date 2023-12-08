Подорожания импортируемых в страну премиальных марок бензина ожидают отечественные экономисты из-за повышения акцизов на ввозимые нефтепродукты. На это обстоятельство указывают прогнозы роста бюджетных поступлений от этого косвенного налога в будущем году.

Исходя из бюджетных прогнозов на следующий год, доходы государственной казны от акциза на импорт нефтепродуктов увеличатся почти на 43 процента. Среди импортируемых нефтепродуктов особое место занимают премиальные бензины Premium Euro-95 и Super Euro-98. Обстоятельство роста акцизов говорит о возможности подорожания этих видов автомобильного топлива.

«В следующем году могут вырасти цены на импортируемые бензины, потому что правительство планирует повысить налоги на импортируемые в страну нефтепродукты, — сказал по этому поводу в беседе с # экономист Зохраб Исмаил. — В доходной части бюджета будущего года запланировано увеличение поступлений по акцизам, применяемым к импорту нефтепродуктов, на 42,9 процента. Если в этом году планируют заработать от этого 14 млн манатов, то в следующем это будет уже 20 млн», — считает он.

По мнению аналитика, повышение цен на импортируемые в страну премиальные марки автомобильного топлива могут потянуть за собой и «народную» марку АИ-92. Насколько сильно повысятся завозимые марки, пока еще сложно сказать. Но есть предположения, что рост окажется на уровне, как минимум, 10 процентов.

Считается, что подорожание импортируемых бензинов не сильно влияет на социально-экономическую ситуацию, поскольку на них приходится лишь 3-4 процента общего объема рынка. Самая популярная марка – местного производства Aİ-92 продается сейчас за 1.00 AZN (€ 0.538). Ее стоимость и цены на дизель — 0.80 AZN (€ 0.431) определяются Тарифным советом. Цены на привозные бензины Aİ-95 и Aİ-98 не регулируются государством. Считается, что стоимость элитных марок определяется рынком. Стоит Aİ-95 — 2.00 AZN (€ 1.076), Aİ-98 —2.30 AZN (€ 1.238). LPG — 0.65 AZN (€ 0.350).

Тем временем глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан считает, что цена на бензин местного производства в Азербайджане понижаться не будет даже при падении котировок нефти. Речь идет об автомобильном топливе АИ-92, его стоимость регулируется Тарифным советом. По словам эксперта, стартовавшая с 2015 года модернизация НПЗ после 2018 года развернулась с новой силой. «Сегодня перед страной стоит задача, которая заключается в том, чтобы добиться производства топлива стандарта «Евро-5». В достижение этой цели уже вложены серьезные инвестиции», — по мнению аналитика, цены на автомобильное горючее продолжат расти.

По мнению аналитиков, причин для повышения своего автомобильного горючего у нас ровно две – это уменьшение нефтедобычи и капиталовложения (порядка ) в модернизацию НПЗ. Поэтому в перспективе цены на бензин АИ-92 и дизель будут повышаться, чтобы окупить эти расходы. Так что, подорожание горючего, которое производится в стране, возможно, тоже не за горами.

Между тем сообщается, что компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует теперь уже в первом квартале 2024 года начать производство автомобильного бензина по экологическим стандартам «Евро-5» на Бакинском НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ). Мощность БНПЗ составляет 6,5 млн тонн в год, по итогам модернизации и реконструкции завод будет рассчитан на переработку всех сортов нефти стран Каспийского региона. Полное завершение проекта планируется в 2027 году.

Еще лет десять назад правительство говорило о намерении производить АИ-95, но результатов пока не видно. Ранее SOCAR сообщала, что эту марку планируется производить в стране в 2023 году, после окончания ремонтных работ по усовершенствованию нефтеперерабатывающего завода.