Акциз на импортируемый в Азербайджан бензин снижен до одного маната, а таможенная пошлина отменена.

Как сообщает #, Кабинет министров утвердил изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин».

Согласно документу, с первого марта ввозимый в страну бензин освобожден от таможенной пошлины.

Кроме того, Кабмин изменил ставки акцизов на ввозимые в страну подакцизные товары.

В частности, до конца этого года акциз на каждую тонну моторного бензина, за исключением авиационного, снижен с 200 до одного маната, акциз на каждую тонну газойля для специфических процессов переработки и газойля для химических реакций превращений установлен в размере 80 манатов. Акциз на другие газойли снижен до одного маната.