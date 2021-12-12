Референдум по вопросу о независимости от Франции начался в заморской территории этой страны — Новой Каледонии.

Как передает ТАСС со ссылкой на вещательную компанию Premiere, участки для голосования открылись в 07:00 в воскресенье (00:00, 12 декабря по бакинскому времени).

Большинство из 307 участков закроются в 18:00 (11:00 — бакинское), однако в столице этой территории — Нумеа — они проработают на час дольше.

Отмечается, что на некоторых участках уже замечено большое количество желающих проголосовать. При этом ранее местные СМИ сообщали, что активисты из лагеря сторонников независимости на протяжении последних дней вели кампанию с призывом к бойкоту референдума, поскольку не смогли добиться от властей его переноса на более поздний срок, хотя еще в апреле и летом выступали за скорейшее проведение голосования.

Предыдущий референдум был проведен 4 октября 2020 года. Тогда после обработки 100% бюллетеней противники независимости Новой Каледонии набрали 53,26% голосов. Явка составила 85,64%. В 2018 году в ходе первого референдума против отделения от Франции в Новой Каледонии проголосовали 56,7% участников голосования.

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. На сегодняшний день эта заморская автономия в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом в составе республики. Долгие годы там сохраняются острая межэтническая напряженность, серьезные социальные и экономические трудности, на фоне которых традиционно сильными остаются сепаратистские настроения.

Проведение трех референдумов по вопросу о независимости предусмотрено Соглашением Нумеа от 1998 года, регулирующим процесс деколонизации и возможного изменения статуса Новой Каледонии. Этот договор позволил нормализовать обстановку на архипелаге, где коренное меланезийское население в 1980-х годах вело вооруженную борьбу, требуя независимости от Франции.