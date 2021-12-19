В муниципалитетах Норвегии теперь можно проводить вакцинацию граждан от COVID-19 в аптеках, передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление правительства королевства.

«Желающие этого муниципалитеты могут воспользоваться аптеками для проведения вакцинации от коронавируса», – сказано в сообщении.

В заявлении также говорится, что у фармацевтов аптек страны есть право заказывать вакцины и обучаться проведению иммунизации.

По словам главы норвежского Минздрава Ингвильд Кьеркол, министерство установило ставку возмещения расходов для аптек, которые будут помогать муниципалитетам в вакцинации.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что вакцинация является наиболее действенной мерой для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, поэтому правительство обратилось к Минобороны королевства и аптекам, которые будут оказывать поддержку в вакцинации населения.(Газета.Ru)