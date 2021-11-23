Пресс-служба Минобороны Норвегии прокомментировала версию о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО, которую озвучил адмирал и экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как напомнила норвежская сторона, российская комиссия установила причины произошедшего. «Трагическое происшествие с подводной лодкой «Курск» 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой», — добавили там.

Ранее адмирал Вячеслав Попов назвал собственную версию гибели «Курска». По его словам, это произошло из-за столкновения с субмариной НАТО, которая следила за подлодкой. Он отметил, что подлодка из-за погодных условий не смогла обеспечивать безопасность, поэтому подплыла к «Курску» слишком близко, позже ее обнаружили у берегов Норвегии. В Кремле версию Попова комментировать отказались.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска, погибли все 118 членов экипажа. Согласно официальной версии, причиной трагедии стала утечка компонентов топлива торпеды, которая затем вызвала детонацию других снарядов.