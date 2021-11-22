Противолодочная авиация военно-морских сил России нашла столкнувшуюся с российской атомной подлодкой «Курск» иностранную субмарину у берегов Норвегии. Об этом заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА «Новости».

По его словам, российская субмарина затонула в августе 2000 года в результате столкновения с подлодкой НАТО.

«Она (иностранная подлодка) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», — сказал Попов.

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

В 2002 году была опубликована официальная версия катастрофы — из-за утечки пероксида водорода, одного из топливных компонентов торпеды, в отсеке с боеприпасами начался пожар и взрывы, разрушившие сразу несколько отсеков подлодки.