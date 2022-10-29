В центральной части Норвегии случайно обнаружили клад с серебряными изделиями эпохи викингов.

Как сообщает gemini.no, сокровище состоит из 46 серебряных предметов. Два из них представляют собой цельные перстни. Также были найдены сломанные монеты, браслеты, плетеное ожерелье, цепочки и проволоки.

Сообщается, что находка была сделана чисто случайно. Павел Беднарски, металлоискатель, обнаружил клад в декабре прошлого года. Сначала он обнаружил два маленьких серебряных кольца, а потом стало появляться все больше и больше кусочков. В конце концов Беднарски извлек из-под земли 46 предметов. Смыв глину с одного из кусочков, он понял, что обнаружил нечто, имеющее археологическое значение, и сообщил об этом городским властям.