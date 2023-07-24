Власти Курской области (РФ) заявили, что несколько населенных пунктов региона попали под обстрел. В результате были повреждены здания, обесточивание и пожар, при этом никто из граждан не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

По словам российского чиновника, в поселке Теткино Глушковского района было зафиксировано 16 «прилетов». Традиционно в этом винят украинскую сторону, заявляя, что обстрел велся со стороны Украины.

«В результате осколками повреждены крыши двух домов», — рассказал руководитель российской области.

Также он рассказал, что в воскресенье был обстрелян и н.п. Краснооктябрьский.

«Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Веселого», — говорится в публикации.

Чиновник добавил, что в Краснооктябрьском из-за обстрела загорелся многоквартирный дом, в котором в тот момент никто не жил.