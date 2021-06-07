Несколько церемоний по случаю 77-годовщины высадки союзников в Нормандии прошли в воскресенье. Решающее выступление 6 июня 1944 года привело к освобождению Франции и всех оккупированных стран Западной Европы от нацистского порабощения.

«Это те люди, благодаря которым свобода вновь закрепилась на европейском континенте, и которые в последующие дни и недели освобождали от оков тирании… одну кровавую милю за другой», – заявил посол Великобритании во Франции лорд Эдвард Ллевеллин на открытии нового британского монумента героям высадки в Нормандии, сообщает Голос Америки.

В день «Д» более 150 тысяч солдат союзников, прибывших на 7 тысячах кораблях, высадились на пляжах, получивших кодовые названия «Омаха», «Юта», «Джуно», «Сворд» и «Голд». В этом году 6 июня пляжи на рассвете были практически пустыми, как и 77 лет назад.

Второй год подряд мемориальные торжества прошли в условиях ограничений из-за коронавируса, не позволивших приехать во Францию ветеранам или родным павших солдат из США, Великобритании, Канады и других союзных стран. Исключение было сделано лишь для нескольких официальных лиц.

У нового британского мемориала в Нормандии, построенного у деревни Вер-сюр-Мер, волынки играли поминальные мелодии, а над головой проносились военные самолеты, оставлявшие за собой красно-бело-голубой дым.

Новый монумент посвящен военнослужащим, находившимся под британским командованием, которые погибли в день «Д» или в ходе битвы за Нормандию.