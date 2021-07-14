Порядка тысячи человек заразились коронавирусом в Нидерландах после того, как в начале июля посетили фестиваль на открытом воздухе в городе Утрехт, сообщило местное издание Dutch News.
Отмечается, что фестиваль Verknipt, который проходил в первые выходные июля, посетили в общей сложности 20 тысяч человек. При этом посетителей пускали на мероприятие лишь в случае наличия QR-кода вакцинированного или переболевшего COVID-19, либо при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.
На сегодняшний день фестиваль в Утрехте стал наиболее крупным источником распространения коронавируса в стране. Мэр Утрехта Шарон Дийксма также присутствовала на фестивале, о чем свидетельствует фотография, которую она 3 июля разместила в Twitter.