Ежегодно в Нидерландах сжигается около 8,9 миллиона единиц непроданной одежды.

Как сообщает Trouw, такие выводы сделаны по результатам исследования Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС).

По данным исследования, возврат является самой большой проблемой: около трети вещей в конечном итоге уничтожаются.

Отмечается, что во всей Европе уничтожается от 4% до 9% всей одежды. Согласно исследованию Фламандского института технологических исследований, проведенному по поручению ЕЭЗ, это составляет от 264 тыс. до 594 тыс. тонн уничтоженного текстиля в год. Экологи подсчитали, что это создает до 5,6 млн тонн CO₂, что сопоставимо с годовыми выбросами 1 млн бензиновых автомобилей.

По словам исследователей, в среднем треть всей возвращенной одежды и пятая часть непроданных запасов оказывается в печи.

Однако по данным исследования голландской торговой организации Thuiswinel, проведенном в Роттердаме, только 0,35% всего текстиля на голландском рынке выбрасывается.

Европейская комиссия в настоящее время работает над запретом на уничтожение одежды, который включает в себя требование к брендам прозрачности в отношении своих запасов. Ожидается, что правила вступят в силу в 2026 году.