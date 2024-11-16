Немецкий миллиардер и предприниматель, основатель и руководитель популярной сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп умер в возрасте 73 лет. Об этом 16 ноября сообщил портал Tagesschau.

«С большой грустью мы прощаемся с нашим владельцем и управляющим партнером, который сделал New Yorker одной из ведущих мировых модных компаний благодаря своим смелым и дальновидным действиям», — написали в своем заявлении управляющие директора компании Хелен Штайнер и Йонас Гнаук.

Кнапп построил империю моды из более чем 1200 магазинов в 47 странах. В настоящее время около 23 тыс. человек являются сотрудниками New Yorker.

Как отметила газета Bild, Кнапп, который редко появлялся на публике, умер на острове Зюльт, куда прибыл на прошлой неделе после длительного лечения в Швейцарии. Отмечается, что он тяжело заболел около года назад.