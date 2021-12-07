Нидерландская армия вновь оказывает поддержку больницам страны для приема пациентов с коронавирусом. Об этом в ночь на вторник, 7 декабря, сообщает агентство AFP.

«Военные пытаются помочь больницам сделать так, чтобы ни одна из них не была вынуждена отказывать пациентам в приеме», — заявил AFP представитель армии Мартин Ван Дейк, координирующий возведение дополнительной палаты для больных COVID-19 в больнице Утрехта. Помимо увеличения числа койко-мест для таких пациентов 50 военнослужащих с медицинским образованием помогают персоналу больницы ухаживать за больными.

Нидерландские военные уже участвовали в борьбе с коронавирусом с октября 2020-го по июнь 2021 года.

Несмотря на число привитых от коронавируса порядка 75 процентов, в Нидерландах ежедневно фиксируют тысячи новых случаев заражения. По данным Worldometer, за последние сутки в 17-миллионной стране зафиксирована почти 21 тысяча новых заражений, 34 человека с ковидом умерли, около 12 тысяч выздоровели.