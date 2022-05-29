Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале.

Как передает ТАСС, информацию об этом распространила газета Kathmandu Post.

Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет вылетел из аэропорта города Покхара в 9:55, с ним была потеряна связь в 10:07. Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет, но операция была приостановлена из-за плохой погоды.

«В районе, где местные жители в последний раз видели самолет, нет населенных пунктов. Как только погода улучшится, вертолет начнет воздушные операции», — сообщил представитель местных властей Чиранджиби Рана.

В состав экипажа входили три человека. Среди пассажиров были 16 непальцев, четыре индийца, два немца.