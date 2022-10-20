В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие двух выставок, сообщает #.

Разнохарактерные и разнонаправленные, они стали демонстрацией того, что искусство по своей сути – есть объединение, где соседствуют как классическое направление, так и сочетание иллюстрации и леттеринга в формате комикса. И пусть они кажутся совершенно противоположными. А последние до сих пор воспринимаются специалистами неоднозначно, каждое из них – это индивидуальный рассказ, отдельный взгляд на законченный эпизод, где история «выписывается» посредством художественных приёмов.

Обе выставки, занявшие экспозиционные залы Азербайджанского национального музея искусств – словно синергия, где человеку предлагается поиск эмерджентности в искусстве, представленном работами Хафиза Мамедова и комиксами, созданными бельгийскими художниками.

Необычный двойной выставочный вечер открылся торжественной церемонией, посвящённой прошедшему 100-летию со дня рождения заслуженного художника Хафиза Мамедова.

Юбилейная выставка памяти была организована совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем искусств.

В экспозицию вошли работы художника в бытовом жанре «Летние дни», «Я не ждал», «После окончания школы», завораживающие пейзажи – «Родина Михайло, село Новханы», «Храм в Луксоре», «Родная мест», а также произведения выдающихся деятелей азербайджанского народа – портреты поэта Алиаги Вахидина, тариста Гаджи Мамедова. Кроме того, публике представлены работы художника на тему Второй мировой войны. Будучи свидетелем этой войны, пройдя через её лишения, Хафиз Мамедов отразил её ужасы в своих произведениях.

Хафиз Мамед оглы Мамедов родился в 1921 году в поселке Сабунчи города Баку, в 1941 году окончил Бакинское художественное училище. В 1959-1973 годах он посетил Египет, Судан, Ливан, Ирак, Сирию, Марокко, Алжир, Тунис, Венгрию, Румынию и др. страны. Искусство нашей страны продвигалось на выставках, проводимых в других странах.

Художник много лет занимается педагогической деятельностью, а также оказывает услуги в развитии многих талантливых молодых людей как художников. Его творческая, общественная и педагогическая деятельность была высоко оценена государством.

Выставка продлится до 3 ноября 2022 года.

Далее классика советского реализма «уступила» место веяниям «девятого искусства», которым считают комиксы. Гости были приглашены для ознакомления с экспозицией «Путешествие в Бельгию с комиксами».

Выставка, посвящена 30-летию двусторонних отношений между Бельгией и Азербайджаном, и организована совместно Азербайджанским национальным музеем искусств и Посольством Королевства Бельгия в Азербайджанской Республике, в партнёрстве с Министерством культуры Азербайджана и Бельгийским комическим центром.

Цель проведения выставки – дать возможность азербайджанской публике открыть для себя Бельгию, известную в мире своими красивейшими городами, памятниками, ландшафтом и культурными традициями. Но также известную своими любимыми публикой комиксами. Бельгийские комиксы представлены как отдельная группа в истории комиксов и играют важную роль в развитии европейских «собратьев».

Они являются столпом бельгийского культурного наследия. Юмористические издания, созданные иллюстраторами и сценаристами страны, любимы как молодым, так и старшим поколением.

Каждая из 32 панелей, представленных на выставке «Путешествие в Бельгию с комиксами», представляет часть наследия страны. Каждая панель позволяет посетителю исследовать город или регион в Бельгии. В иллюстрациях через красочное изображение великолепных рассказов чрезвычайно талантливых авторов представлены города Фландрии, Валлонии, Брюсселя, в том числе отличающиеся своим великолепием Арденны, Бинш или Шарлеруа. На выставке можно увидеть разнообразие эпох и жанров, от классических альбомов до последних релизов, а также богатство всех трех регионов страны.

Выставка продлится до 14 ноября.

Татьяна Иванаева, специально для #