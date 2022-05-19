Ситуация в Украине в ближайшие недели мало изменится, однако инициатива в боевых действиях смещается в сторону Украины, и Киев в перспективе сможет вернуть себе Крым и Донбасс. Об этом CNN рассказал военный представитель НАТО, знакомый с разведданными.

«Я думаю, что они могли бы [вернуть Крым и Донбасс], да. Не сейчас, не в ближайшее время, но если они смогут продолжать борьбу, я в этом уверен», — рассказал собеседник CNN.