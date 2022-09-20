НАТО будет считать «нелегитимными» готовящиеся референдумы о присоединении к России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости».

По его словам, это «дальнейшая эскалация».

Столтенберг также указал, что международное сообщество «должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины».

Ранее сообщалось, что законы т.н. Донецкой и Луганской народных республик, а также указы в оккупированном Запорожской и Херсонской областях о проведении референдумов по вопросу вхождения этих территорий в состав России вступили в силу.