Совет НАТО решительно осуждает «безрассудное и безответственное испытание» Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT), которая поразила советский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите. Это «испытание повлекло за собой создание поля орбитального мусора, что значительно повышает риск для жизни людей и для космических средств целого ряда государств и организаций», — подчеркивается в заявлении Североатлантического альянса, обнародованном в пятницу, 19 ноября, пресс-службой НАТО.

«Действия России представляют собой пример безответственного поведения и ставят под угрозу безопасность, экономические, научные и коммерческие интересы всех стран и субъектов, стремящихся исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях», — указано в документе.

В Североатлантическом альянсе уверены, что произошедшее прямо противоречит заявлениям России о ее противодействии милитаризации космоса и подрывает основанный на правилах международный порядок.