Госсекретарь США Энтони Блинкен в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главами МИД Китая и Индии вероятность того, что Россия разместит ядерное оружие в космосе. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Блинкен заявил, что именно лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить Россию от шага, «который может обернуться катастрофой».

Как передает NYT, на встрече с министрами Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром госсекретарь США обозначил, что «любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также китайские и индийские».