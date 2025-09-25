Россия и Китай расширяют свои возможности ведения войны в космосе, что представляет фундаментальную угрозу для Германии и для Европы в целом. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая в четверг, 25 сентября, в Берлине на конгрессе по вопросам космоса, организованном Федеральным объединением немецкой промышленности (BDI).

РФ и КНР могут «нарушать работу спутников, блокировать их коммуникацию, манипулировать ими или уничтожать их кинетически», указал глава германского военного ведомства. По его словам, российские разведывательные спутники уже следят за спутниками IntelSat, которые использует в том числе германский бундесвер. В то же время китайские космические аппараты совершают «сложные маневры, которые, если бы речь шла о самолетах, можно было бы назвать военными учениями», отметил Борис Писториус.

Он объявил о намерении Берлина инвестировать к 2030 году около 35 млрд евро в развитие как оборонительных, так и наступательных возможностей в космосе. Планируется вывести на орбиту новые спутники для раннего оповещения, разведки и связи, а также создать отдельный центр управления военными спутниками в составе Космического командования бундесвера.

«Мы также должны стать более европейскими в космосе. Если мы этого не сделаем, нас ждет там наше Ватерлоо», — сказал Писториус, имея в виду битву, ставшую концом военно-политической карьеры императора Франции Наполеона I.

В последнее время российские хакеры неоднократно взламывали европейские спутники, блокировали или перекрывали их сигналы, транслируя пропагандистские видео. Среди прочего речь шла о спутниках, с помощью которых осуществляется правительственная или военная коммуникация.

В июле 2024 года Комитет Международного союза электросвязи (МСЭ) — специализированного учреждения ООН — потребовал от России прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем. С жалобой на такие действия РФ обратились Украина, Франция, Нидерланды, Швеция и Люксембург. (DW)